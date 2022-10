PBBM tinabla hirit na sibakin si DOJ chief Remulla

Butata kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panawagan na sibakin sa puwesto si Department of Justice (DOJ) Secretary Jesus Crispin Remulla matapos maaresto ang anak nito dahil sa mahigit P1 milyong high-grade marijuana.

“I think the calls for him to resign have no basis. You call for somebody to resign if he’s not doing his job or that they misbehaved in that job. He has done quite the contrary,” wika ng pangulo.

Nagbigay na aniya ng pahayag si Remulla na didistansiya ito sa kaso ng kanyang anak at hindi makikialam sa proseso kaya malinaw ang kanyang paninindigan bilang kalihim ng DOJ.

“He has taken the very proper position that he is recusing himself from any involvement in the case of his son. And I think that being the secretary of Department of Justice he’s very aware that he must allow the processes of the judiciary to work properly and that no one in the executive should interfere,” dagdag ng Pangulo.

Si Juanito Jose Remulla III, panganay na anak ng kalihim, ay inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa isang controlled delivery operation kung saan nahulihan ito ng kush o high-grade marijuana na nasa P1.3 milyon ang halaga sa Las Piñas City.

Samantala, nagpahayag din ng suporta kay Remulla ang ilang mambabatas.

Ayon kay Albay Rep. Edcel Lagman, walang rason para magbitiw si Remulla basta panindigan nito ang pahayag na hahayaang gumulong ang hustisya sa kaso ng kanyang anak.

Maging sina Senador Robin Padilla at JV Ejercito nagpahayag din ng suporta sa kalihim sa ginawa ng mga panawagang magbitiw na ito sa puwesto. (Aileen Taliping/Prince Golez/Eralyn Prado/Billy Begas/Dindo Matining)