Pangangalaga sa ating mental health

Noong October 10 ay ipinagdiwang sa buong mundo ang mental health day.

Sa nagdaang mga taon, humarap sa matinding pagsubok ang ating bansa. Parang bawat isa sa atin ay nasubok ang katatagan ng loob na harapin ang mga hamon na ito. Hindi madali ang naging pag-usad natin mula sa epekto ng pandemya. Marami ang wala pa ring permanente at disenteng hanapbuhay, marami ang nagluluksa pa rin sa pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa COVID, may mga estudyante na patuloy na nag-aadjust sa pagbabago sa kanilang modes of learning, at mayroon din namang hindi na muling nakabalik sa paaralan. Lahat ng mga pangyayaring ito ay nagdulot sa atin ng matinding stress, pagkabalisa, kalungkutan o pakiramdam na mag-isa.

Alam kong hindi madaling mangumbinsi, pero gusto kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Napakahalaga ng papel ng inyong pamilya, mga matatalik na kaibigan, ng komunidad, ng mga propesyunal at higit sa lahat, ng ating sarili upang malapgpasan ang mga ito.

Importante rin na alagaan ninyo ang inyong katawan at isipan. Hindi kalabisan na minsan ay isipin din ang sariling kapakanan. Dahil ito ay hindi lang para sa atin kundi sa buong pamilya at sa mga nagmamahal sa atin. Kung kaya ay matulog nang sapat, mag-ehersisyo, gawing masustansya ang pagkain kahit na ba limitado lang ang budget, iwasan ang mga bisyo — alak at sigarilyo. Limitahan din ang pagbababad sa social media dahil maraming mali at negatibong impormasyon dito na pwedeng mas makapagpalala pa ng ating alalahanin. Ilaan na lang ang oras para makapagpahinga o makapaglibang.

Hayaan niyo rin ang inyong sarili na maramdaman ang mga emosyon na nararamdaman ninyo. I-acknowledge natin na tayo ay balisa, malungkot o nagpapanic. Kung pipiliin natin na magdeny sa ating nararamdaman, para lang nating itinago pero walang magbabago rito. Ang unang hakbang para masolusyunan ang ano mang problema ay tanggapin natin ito.

Kung tayo ay pagod na pagod na o stressed na to the point na gusto na nating bumitaw, gasgas man na payo ito, pero okay lang na tumigil at magbreak para mag-ipon ulit ng lakas para ituloy ang laban. Ipikit ang mata, hingang malalim hanggang makalma ang ating isip.

Makipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya. Ngayon natin mas kailangang maging konektado sa kanila. Minsan sapat na mayroon tayong mahingahan at mapag-sabihan ng nararamdaman para maginhawahan ang ating pakiramdam. Patuloy din magdasal at manalig, ano man ang ating pananampalataya.

Hindi tayo tunay na malusog, kung hindi malusog ang ating mental health. Ito ay aspeto ng ating kabuuang kagalingan, na gaya ng ano pa mang bahagi ng ating katawan, ay dapat nating inaalagaan. Kung anu’t ano pa man, laging tandaan na hindi ka nag-iisa.