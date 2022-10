Orange Bell kakaripas sa 2YO Maiden Race

NAKATAKDANG sumalang sa pista si Orange Bell para lahukan ang 2-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite ngayong Sabado.

Apat lang ang magtatagisan ng bilis pero ayon sa mga karerista ay magandang laban pa rin ang kanilang masisilayan dahil dekalidad ang mga kasaling kabayo.

Sasakyan ni jockey Pabs Cabalejo, makakalaban ni Orange Bell sina Family Affair, Sky Lover at My Diamond sa karerang may distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)