National Master Zulfikar Sali makikipagpisakan ng utak

MARKADO sina NM Zulfikar A. Sali at NM Dandel Fernandez sa magaganap na 2022 National Executive Chess Championship-South Luzon leg na magsisimula bukas sa Vista Mall, Tagaytay-Sta. Rosa Road sa Laguna.

“I hope to perform well in this prestigious chess tournament,” saad ni Sali, Senior Emergency Nurse sa Royal Jubilee Hospital sa Victoria BC, Canada.

Hahamigin ng magkakampeon ang P12,000 plus trophy habang magbubulsa ng P8,000, P5,000, P3,000 at P2,000 plus medals ang second hanggang fifth placer, ayon sa pagkakasunod.

Ang ibang executive players na naghayag ng pagsali ay sina Roberto Racasa, Francis Talaboc, Vincent Bryan Paragas, Engr. Eric Frigillana, Dioniver Medrano, Engr. Bren Sasot at Constantino Villanueva Jr. (Elech Dawa)