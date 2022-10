Manny Pacquiao bibida sa Korean TV show

Pati ang South Korea, mukhang nai-invade na ni Manny Pacquiao.

Nag-post si Manny sa Instagram ng mga picture nila ng asawang si Jinkee Pacquaio kasama si Sandara Park.

May mga nag-welcome na netizens sa mag-asawa sa South Korea. Thinking siguro na baka nag-cross lang ang landas ng mga ito.

So nagtanong-tanong kami at nalaman namin na hindi pala basta bakasyon lang ang pinunta ni Manny at Jinkee sa Korea. Ang bongga nito dahil maggi-guest siya sa isa sa mga sikat na variety show sa Korea, ang “Knowing Brothers.”

Kasabaya ni Manny na maggi-guest si Sandara sa show. Though, mukhang about mga “champions” ang episode, so siguro, dahil Filipino si Manny at si Sandara ang pwedeng mag-interpreter na rin sa kanila.

Hindi pa binabanggit kung kailan ito eere, pero knowing ang ‘Knowing Brothers’, hindi naman din sila matagal mag-bangko ng episode.

Sa IG post ni Manny, nag-thank you ito kay Sandara.

Jessy natunaw sa kilig kay Luis

Halatang happy at in-love na in-love na buntis si Jessy Mendiola. Kaya kung totoo ang kasabihan na kapag masaya ang babae habang buntis, siguradong happy baby ang magiging anak nila.

Kitang-kita naman ito sa pagmamahalan nilang mag-asawa.

At si Jessy, nag-feeling high school at para raw siyang matutunaw sa kilig nang makita ang picture raw niya na tinatago ni Luis sa wallet nito.

In fairness, noong araw, uso naman talaga ‘yung mga wallet size na picture ng jowa at may naka-display sa mga wallet ‘no. Pero ngayon, parang madalang na ang gumagawa. Lalo na at puro digital na lahat.

Ipinost ito ni Jessy at saka sinabi na, “Fixing hubby’s wallet the other day and found this photo hidden in one of the card slots, Natunaw ako sa kilig, nakaka-high school. I love you, @lucky manzano.”

Sa caption din ni Jessy, sinabi nito ang picture raw nila ay kuha pa sa Amanpulo 2 years ago nang mag-prenup shoot sila.