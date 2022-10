Jessica Simpson nagparetoke ng mukha

Sumailalim sa isang nonsurgical facelift ang singer and businesswoman na si Jessica Simpson.

Sa kanyang pinost na video sa Instagram, ito ang kanyang caption: “Getting kissed by @emface and can’t wait to see my results!”

Sa naturang video, makikita si Jessica na nakahiga habang pinapasadahan ng isang device ang kanyang mukha, mula noon hanggang sa kanyang mga pisngi. Nasabi pa ng singer sa video ay “it tickles”, “gives me chill bumps.” and “I’ve been kissed by Emface, just all over.”

Ayon sa Emface website: “The procedure works by heating the dermis and increasing the levels of collagen and elastin fibers. The end result is less wrinkles and more lift naturally without needles… in only 20 minutes.”

Hindi lang si Jessica ang dumaan sa latest procedure na ito kundi pati ang comedian na si Rebel Wilson.

Matagal ding hindi nagpakita sa publiko si Jessica pagkatapos nitong manganak sa ikatlong baby niya noong 2019. Inamin ng singer na nag-gain weight siya during quarantine. Noong maging safe na raw ang lahat, agad na pumunta sa isang nutritionist si Jessica para maging maayos ulit ang diet niya. (Ruel Mendoza)