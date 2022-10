Jeffrey Hidalgo waging best director sa NY para sa ‘Lampas Langit’

Hindi makapaniwala si Jeffrey Hidalgo na masusungkit niya ang award bilang Best Director sa film festival sa New York para sa pelikulang “Lampas Langit”.

Masaya niya itong ibinahagi sa kanyang Instagram account nitong Biyernes.

“Best Director Feature Film Award at the International Film Festival Manhattan 2022.

“I am still in awe. Thank you Lord! I dedicate this award to everyone involved in our film Lampas Langit (Beyond Heaven). I couldn’t have done this without you guys (crying emojis),” ani Jeffrey.

Tinanggap na nga ni Jeffrey ang parangal sa awarding ceremonies.

Kasama sa cast ng “Lampas Langit” sina Baron Geisler, Christine Bermas, Ricky Davao at Chloe Jenna.

Noong Setyembre nila isinubmit sa festival committee ang naturang pelikula at ilang araw lang ay napili bilang nominado.

Sa Oktubre 15 naman ay may Filipino night special screening sa IFFM ang thriller yet erotic film ni Jeffrey.

Noong Agosto 19 inumpisahang ipalabas ang “Lampas Langit” at hanggang ngayon ay mapapanood pa rin sa Vivamax. (Batuts Lopez)