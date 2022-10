Hidilyn Diaz, iba pa sasabak sa 2022 World Championships

PANGUNGUNAHAN ng Tokyo Olympics gold medalist na si Hidilyn Diaz ang kampanya ng bansa sa International Weightlifting Federation World Championships, Disyembre 5-16, sa Bogota, Colombia.

Ito ang unang kompetisyon ni Diaz, na kagagaling pa lamang sa pagpapakasal sa kanyang strength at conditioning coach na si Julius Naranjo noong Abril, pagkatapos ang pagwawagi ng ginto sa ginanap na 31st Hanoi Southeast Asian Games nakaraang Mayo.

Ipapadala rin ng bansa sina Asian champion at SEA Games gold winner Vanessa Sarno, Tokyo Olympian Elreen Ando, Kristel Macrohon at Rosegie Ramos.

Kasama rin sina Lovely Inan, Nestor Colonia, John Ce Ceniza and John Pacaldo.

Ipinaliwanag ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) president Monico Puentevella na tanging dalawa lamang ang ipinadala nitong atleta na sina Rose Jean Ramos at Fernando Agad sa ginanap na Asian Championships sa Manama, Bahrain upang mas mapagtuunan ang importanteng torneo sa Bogota.

“We skipped the Asian, so we can join the World this December. The Olympics is our main goal,” sabi nito. (Lito Oredo)