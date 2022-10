Diokno kinakasa P236B utang ng PBBM admin sa ADB

Nais ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumirma ng mga bagong utang sa Asian Development Bank (ADB) na magkakahalaga ng $4 bilyon o P236 bilyon.

Ayon sa datos ng Department of Budget and Management (DBM), pitong bagong program loan ang gustong mapirmahan ng administrasyon sa ADB at lahat ito ay sa ilalim ng tanggapan ni Department of Finance (DOF) Finance Secretary Benjamin Diokno.

Kapag program loans, dumidiretso sa kaban ng pamahalaan ang pera at magagamit itong pangtustos sa iba’t ibang mga gastusin hindi tulad ng project loans kung saan ang inuutang na pera ay dapat gamitin para lamang sa mga proyekto.

Ang ADB ang may pinakamaraming pinautang sa bansa noong 2020 nang gipit na gipit ang pamahalaan sa pondo dahil bumagsak ang koleksyon nito sa buwis nang maraming mga negosyo ang nagsara at marami ang nawalan ng trabaho. Nasa bansa ang headquarters ng ADB at marami itong pinautang para makatulong sa pamahalaan na tumugon sa mga hamong dala ng COVID-19 pandemic.

Ang pinakamalaking gustong utangin ng DOF sa ADB ay nagkakahalaga ng $1. bilyon para sa tinatawag na countercyclical support facility, isang program loan na naglalayong bigyan ang pamahalaan ng pondo para tugunan ang krisis na kinakaharap nito ngayon.

Ang susunod sa pinakamalaki ay ang $500 milyong Expanded Social Assistance Program na magagamit naman sa pagbibigay ng ayuda.

May limang panukalang loan programs naman ang inihain na tig-$400 milyon ang isa: ang Support to Post COVID-19 Business and Employment Recovery Program; Competitive and Inclusive Agriculture Development Program; Inclusive Finance Development Program; Build Universal Health Care Program, at Tax Reform PBL.

Ang mga inuutang na dolyar ng pamahalaan sa ibang bansa at mga organisasyong tulad ng ADB at World Bank ang nagiging paraan para may pumasok na dolyar. Mas marami kasi ang lumalabas na dolyar dahil sa binabayad sa mga inaangkat at sa mga utang at mga lumalabas na investments kaysa sa pumapasok mula sa mga bagong foreign investment, mga export, at remittance ng mga overseas Filipino worker. (Eileen Mencias)