De Lima walang hininging pabor sa akin – PBBM

Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya makikialam sa kaso ni dating senador Leila de Lima kasabay ng pagsasabing wala itong hiniling sa kanya nang magkausap sila sa telepono.

Sinabi ito ng pangulo sa gitna ng mga panawagang gamitin ang kanyang kapangyarihan para mapalaya si De Lima.

Binigyang-diin ng pangulo na may tatlong sangay ng gobyerno na kanya-kanya ng tungkulin na dapat gampanan kaya dapat igalang ito bilang co-equal body.

“I think urging prosecutors to do one thing or another is interferring. So that’s why I have said we are very, very clear that we have three departments of government at dapat, pabayaan natin,” sabi ng pangulo.

“Hindi naman natin pinagdududahan ang process eh. I think the process is there we are continuing to monitor what is going on,” dagdag ng pangulo.

Kinumpirma rin niya ang naging pag-uusap nila ni De Lima sa telepono noong Linggo, Oktubre 9, matapos ang insidente ng hostage-taking sa Camp Crame.

Tinanggihan umano ni De Lima ang alok na ilipat ito sa ibang detention cell at wala ring ibang hiniling sa kanilang pag-uusap katulad ng inihayag nito sa kanyang Twitter account. (Aileen Taliping)