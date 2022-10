Cameron Krutwig, Bossing kinaldag Terrafirma Dyip

STORY TEXT:

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

4:30pm — Meralco vs Converge

6:45pm — Rain Or Shine vs TNT

NAGTULONG sina import Cameron Krutwig sa kanyang 3-point play at Rashwan McCarthy na naghulog ng isang tres sa huling minuto upang itulak ang Blackwater Bossing sa krusyal na 93-86 panalo kontra Terrafirma Dyip sa unang sultada ng 2022 PBA Commissioners’ Cup elimination game, Biyernes, sa Araneta Coliseum.

Nagtala si Krutgwig ng 29 puntos, 24 rebounds, 3 assists at 2 steals na may perpektong 7-of-7 free throws kung saan kinumpleto nito ang nakuhang 3-point play sa huling 1:47 ng laro upang basagin ang pagtatabla sa 83-all bago sinundan ni McCarthy ng isang tres para sa 89-83 abante upang itakas ang panalo.

“It is a good win for us, and for the team also because we were able to challenge ourselves especially in the crucial moments of the game,” sabi ni Blackwater coach Ariel Vanguardia.

Ang panalo ay nagtulak sa Blackwater sa kabuuang 3 panalo at 3 talo habang ipinalasap nito ang ikalimang sunod na kabiguan sa Terrafirma Dyip sa ginaganap na komperensiya at kabuang 21 diretsong kamalasan na nagsimula pa sa nakalipas na dalawang conference.

Tumulong din sa Bossing si Baser Amer na may 21 puntos, 5 rebounds at 4 assists pati si Troy Rosario na nagtala ng 15 puntos, 5 rebounds at 2 assists.

May 10 puntos, 2 rebounds at 4 assists si McCarthy. (Lito Oredo)