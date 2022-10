CAJ ‘Bali Declaration’ para sa aktibo, malaya at responsableng pamamahayag nilagdaan

BALI, Indonesia: Nakahandang ayusin, pagandahin ang ‘espiritu ng kooperasyon’ ng Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) sa inaasam na isang aktibo, malaya at responsableng pamamahayag sa rehiyon Southeast Asia habang bumabangon ang mundo matapos idapa ng pandaigdigang krisis sa kalusugan at pakikipaglaban ng media na mapanatiling may kaugnayan pagdating sa social media at paglaganap ng disinformation at maling impormasyon.

Sa ginawang resolusyon na tinawag na “Bali Declaration”, kinilala ng CAJ na “ang Covid-19 pandemic, pagkalat ng fake news, at ang tungkulin ng social media ay higit na nagbigay-diin sa tungkulin ng propesyonal na pamamahayag sa pagbibigay sa publiko ng napapanahon, tama, at impormasyon na naaayon sa pagiging disente.

Nagkaisa na sinang-ayunan ng mga miyembro ng CAJ na dapat magkapit-bisig upang harapin ang mga hamon na dulot ng digital disruption sa pamamagitan ng kooperasyong editoryal, pagbabahagi ng mga karanasan at mga bagong ideya sa patuloy na pahahanap ng isang mainam, malaya, at responsableng pamamahayag.

Nangako rin ang regional media body na “mag-ambag sa mga pagsisikap na bawasan ang mga tensyon, maiwasan ang karahasan, at itaguyod ang napapanatiling pag-unlad at kapayapaan sa harap ng mga geo-political na hamon” sa rehiyon at sa buong mundo.

Upang maisakatuparan ito, ang CAJ ay nangakong magdaos ng mga regular na diyalogo upang talakayin ang mga kaugnay na isyu na nangyayari sa loob ng mga hangganan ng mga kasaping bansa at iakma ang pinakamahusay na kagawian ng bawat isa sa pangangalap at pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko.

Ayon kay Atal S. Depari, chairman ng host Indonesian Journalists Association, na kailangang maitatag ang pagtutulungan, konsultasyon at pag-uunawaan sa pagitan ng mga mamamayan o komunidad sa Timog Silangang Asya.

Ang Pilipinas, na kinakatawan ng National Press Club (NPC), ay kabilang sa mga lumagda sa Bali Declaration sa ceremonial signing na ginanap sa makasaysayang K. Nadha Press Building, tahanan ng Bali TV, bilang bahagi ng 20th General Assembly ng CAJ.

Kasama sa mga lumagda ay ang mga pinuno ng mga organisasyong mamamahayag mula sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, at Laos.

Simula nang itatag ang CAJ noong 1975 ng mga kasaping miyembro mula sa Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, at Thailand ay sinisikap na isulong ang isang malaya at responsableng pamamahayag sa media sa Timog Silangang Asya.

Sumunod na sumali ang Vietnam at Laos noong 1996, na sinundan ng Cambodia at Myanmar makalipas ang ilang taon. (Mina Navarro)