Bebot huli sa maternity benefits modus

Kalaboso ang isang babae na namemeke ng maternity benefits claims sa Social Security System (SSS) para makakubra sa mga money transfer services sa Valenzuela City nitong Huwebes.

Ayon kay P/Lt. Robin Santos, hepe ng Station Investigation Unit (SIU), kakasuhan ang suspek na si Joan Esteban, 26-anyos, ng Barangay Tangos, Navotas City ng mga kasong estafa thorough falsification of public documents at paglabag sa Revised Penal Code Article 178 o using fictitious name and concealing true name.

Ani Santos, modus ng suspek na mag-claim sa Social Security System (SSS) ng maternity benefits sa mga sangay ng MLhuillier, gamit ang identification card ng ibang tao.

Sa katunayan, nakakubra umano ito ng P55,246 sa MLhuililier branch sa Navotas noong Hulyo 27 at P41,800 at P37,000 sa Sangandaan, Caloocan City at Mabini MLhuillier branch noong Setyembre 16.

Inaresto ito sa Malanday branch ng MLlhuillier bandang alas-dos ng hapon nitong Huwebes nang tangkain niyang kumubra ng P27,926 na maternity benefits gamit ang pangalan ng ‘Allysa’.

Isa sa mga empleyado ng kompanya ang tumawag kay P/Lt. Armado De Lima, hepe ng Sub-Station 6 (SS-6) nang lumutang dito ang suspek para kumubra ng pera. (Orly Barcala)