Alex Desoyo, San Sebastian winakasan 4-game malas

TINAPOS ng San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Golden Stags ang kanilang apat na sunod na pagkabigo sa pangunguna ni Alex Desoyo laban sa wala pa ring panalo na Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals sa 78-61, Biyernes sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kumunekta si Desoyo ng 11 puntos, tatlong rebounds, tatlong assists at isang steal, habang nakakuha ito ng suporta mula kina Jessie Sumoda at Rhinwill Yambing na parehong tumapos ng 10 puntos.

Muli namang hindi pinalad ang season host na EAC Generals nang malugmok sa 0-9 kartada na pilit na binuhat ni JP Maguliano na may 19 points, siyam na rebounds at dalawang assists.

“Siyempre masaya na nakuha ulit namin ang panalo at nakabalik sa winning column. Mababa kasi ang morale namin dahil sa four-game losing streak. Pinush lang kami ni coach na maglaro nang sama-sama at mag-share kami lagi, dahil alam naman namin sa sarili na kaya namin at lahat nagtrabaho, lahat kami best player dito, hindi lang ako,” wika ng beteranong si Desoyo.

“Alam naman natin na mas grabe ‘yung kagustuhan ng mga bata. It’s getting disappointed, but they continue to work hard. That’s the bottomline, working hard and doing their works,” pahayag naman ni head coach Egay Macaraya.

Samantala, nakatakdang magsagawa ng All-Star Game ang liga sa pagitan ng Team Saints kontra Team Heroes kasama ang mga miyembro ng GMA Sparkle Artists at PBA Legends sa alas-2:30 ng hapon sa parehong venue. (Gerard Arce)