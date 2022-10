2 bigtime tulak timbog sa P8.5M shabu

Arestado ang dalawang itinuturing na bigtime tulak ng ilegal na droga nang makumpiska sa kanila ang nasa P8.5 milyon halaga ng pinaniniwalaang shabu sa buy-bust operation sa Bacolod nitong Huwebes.

Kinilala ng pulisya ang mga suspek na sina Alvin Fabon Cristales, 27-anyos at Regina Gurdiel Escosio, 44-anyos, kapwa residente ng Barangay 1 sa lungsod at pawang kabilang sa high value target (HVI) ng pulisya.

Nalambat ang mga ito nang makaiskor ng droga ang isang anti-narcotic cop sa inilatag na buy-bust ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit (CDEU) ng Bacolod City Police Office sa Barangay 1 bandang alas-4:10 ng madaling-araw.

Nakumpiska sa kanila ang pitong pakete at 23 sachet ng pinaniniwalaang shabu na aabot sa 1,250 gramo at nagkakahalaga ng P8.5 milyon. Nakuha din sa mga suspek ang P3,000 marked money na ginamit sa operasyon, digital weighing scale at mga gamit sa pagre-repack ng shabu.

Dinala ang mga suspek, gayundin ang mga nakuhang ebidensya sa Police Station 2 ng Bacolod City Police Office para sa dokumentasyon at tamang desposisyon. (Edwin Balasa)