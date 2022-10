Wanted rapist ng CDO, tiklo sa Malabon

Nagwakas ang pitong taong pagtatago ng isang driver na wanted sa kasong panggagahasa sa Cagayan De Oro City nang makorner ito ng mga awtoridad sa Malabon City nitong Miyerkoles.

Dinakip ng mga awtoridad si James Ronase, 47, may kinakasama, at dating residente ng PN ROA Calaanan, Canitoan, Cagayan De Oro City sa kasalukuyan niyang tirahan sa No. 82 Kaunlaran St., Barangay Muzon, Malabon City nitong Miyerkoles bandang alas-tres ng hapon.

Nagpalabas ng arrest warrant si Cagayan de Oro City Regional Trial Court (RTC) Branch 37 Judge Jose L. Escobido laban dito para sa tig-dalawang bilang ng kasong rape at acts of lasciviousness na isinampa ng mga kaanak ng umano’y kanyang biktima.

Gayunman, tumakas ito at nagtago sa Malabon City.

Kamakailan, may natanggap na impormasyon ang Cagayan De Oro Police na naglalagi sa Malabon City ang akusado kaya agad silang nakipag-ugnayan sa Warrant and Subpoena Section (WSS) ng Malabon Police Station para sa ikadarakip ng akusado. (Orly Barcala)