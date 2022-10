Serbisyong medikal, prayoridad ng Ako Bicol

Magandang araw mga kababayang Bicolano!

Sa layuning mas mapalapit ang serbisyong medikal sa bawat Bicolano, patuloy na naghahatid ng libreng tulong medikal ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list sa mga kababayan nating nangangailangan. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon.

Naniniwala ang inyong lingkod na karapat-dapat bigyan ang lahat ng libre at abut-kayang medical services, kaya’t mahalagang mapalawak ang access sa healthcare lalo na sa mga nasa liblib at malalayong lugar.

Mahalaga ang kalusugan ng bawat Bicolano lalo na’t uso ang iba’t ibang sakit tulad ng water borne diseases ngayong tag-ulan, bukod pa sa banta ng pandemya.

Katuwang ng Ako Bicol Party-list sa libreng medical assistance ang iba’t ibang pribado at pampublikong ospital sa Bicol Region, gayundin ang Department of Health (DOH) Region 5.

Kamakailan, dumulog sa programang ‘Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co’ ang 65-anyos na si Thelma Mercader ng Tiwi, Albay. Humiling siya ng medical assistance dahil sa kanyang high blood, myoma at arthritis. Hindi po tayo nagdalawang-isip dahil agad nating pinagbigyan ang kanyang kahilingan.

Lumapit din sa ating programa si Ginang Caridad Balquin para sa medical assistance ng asawa niyang si Alfonso, 59-anyos, ng Guinobatan, Albay. Ang kanyang kabiyak ay na-stroke noong Enero at tatlong buwang nanatili sa ospital.

Ngayong nasa bahay na lamang at hirap sa pagsasalita at paglalakad si Alfonso, maraming nireresetang gamot ang doktor na hindi agad mabili ng kanyang maybahay dahil sa kakapusan sa pera.

Binigyan po natin sila ng karampatang tulong upang makabili ng kinakailangang gamot para kay Tatay Alfonso. Laking pasasalamat ni Nanay Caridad sa tulong ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list.

Ang mga tulad ni Tatay Alfonso na sinubok ng malalang karamdaman ay isa sa mga binibigyang tugon at prayoridad ng programang Tabang Ora Mismo at Ako Bicol Party-list ng inyong lingkod.

Hindi lang kalusugan ng mga Bicolano ang aking pinapahalagahan kundi ang buong sambayanang Filipino.

Nagsagawa po ang inyong lingkod, bilang chairman ng House committee on appropriations, ng tinatawag na “institutional amendments” upang bigyan ng karagdagang pondo sa 2023 ang Department of Health. Ang hakbang na ito’y may basbas ng liderato ng Mababang Kapulungan ng Kongreso at ng aking mga kasamahan sa komite.

Halagang P20.25 bilyon ang idinagdag sa DOH para sa Medical Assistance for Indigent Patients (P13 bilyon); allowances para sa healthcare and non-healthcare workers at frontliners (P5 bilyon); habang ang Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children’s Medical Center Health ay magkakaroon ng tig-P500 milyon.

Naglaan din po tayo ng P270 milyon para sa sampung dialysis assistance centers sa buong bansa at P250 milyon sa Cancer Assistance Program. Ang UP-PGH na takbuhan ng maraming kapuspalad na pasyente ay dinagdagan naman ng P500 milyong pondo para sa susunod na taon.

Kailangan pa pong aprubahan ng Senado ang mga institutional amendments na ito at malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago maging ganap na batas.

Sa kanyang unang State of the Nation Address, binanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng apat na specialty hospitals at ang plano niyang pagpapatayo ng mga katulad na ospital sa iba’t-ibang panig ng bansa, indikasyon na pinapahalagahan ng administrasyon ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!