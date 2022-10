Serbisyo ng mga specialty hospital, ilapit natin sa bawat Pilipino

Sen Bong Go

Saksi ako sa nakakalungkot na sitwasyon ng ating mga kababayang may karamdaman sa tuwing nag-iikot ako sa iba’t ibang parte ng ating bansa upang mamahagi ng tulong sa kanila. Sa aking ginagawang pagbisita, hinihikayat ko ang mga maysakit na huwag mag-atubiling lumapit sa aming mga lingkod bayan upang matulungan sila at madala sa mga ospital sa Metro Manila.

Gayunpaman, batid ko na ang ugat ng problema ay ang kawalan natin ng specialty hospitals, gaya ng Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, Philippine Children’s Medical Center, at National Kidney and Transplant Institute, sa iba’t ibang panig ng bansa. Ang mga ospital na ito ay ilan sa pinakamagagaling na ospital sa bansa. Ngunit sa kabila nito, napakalayo ng kanilang mga serbisyo sa karaniwang mga Pilipino lalo na sa mga taga-probinsya.

Tandaan natin na nasa yugto tayo ng pag-ahon ng ating ekonomiya—mga nawalang kabuhayan at trabaho—dulot ng pandemya. Kaya ang problemang ito ay hindi lang usapin ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kung magkakasakit tayo, hindi tayo makakapagtrabaho, hindi tayo makakapaghanapbuhay. Hindi natin maikakaila na apektado ang kabuhayan kapag may problema sa kalusugan.

Dahil sa kakulangan sa pera, ang simpleng sakit, gaya ng hypertension, ay nagiging malubha, katulad ng mga mas seryosong cardiovascular diseases. Mas magastos ang sakit na hindi naagapan.

Kung walang tulong mula sa gobyerno, lalo na kung pahirapan ang pagkuha nito, apektado ang buong pamilya. Nahihinto ang pag-aaral ng mga bata. Naisasangla o naibebenta ang mga ari-arian, gaya ng bahay, sasakyan, lupang sakahan, atbp. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit isinulong ko noong 2018 hanggang tuluyang naisabatas natin noong 2019 ang Malasakit Centers program para sa mas mabilis na serbisyo o tulong sa ating mga kababayan. Pero hindi rito nagtatapos ang ating hangaring mas lalong ilapit ang gobyerno, lalo na ang mga serbisyong medikal, sa mga tao.

Kaya bilang Chair ng Senate Committee on Health, nagpatawag ako ng public hearing upang mapag-usapan natin kung papaano magkaroon ng mas maraming specialty hospitals para sa mga Pilipino. Alam naman po nating lahat na ang naturang mga specialty hospitals ay matatagpuan lamang sa Metro Manila. Pero hindi lang naman po mga taga-Metro Manila ang may mga sakit sa puso, sa baga, o sa kidney.

Sa ngayon, marami sa ating mga kababayan ang namamasahe at pumupunta pa sa National Capital Region para lamang makapagpagamot ng kanilang malulubhang mga sakit.

Napakagastos pong magpa-opera sa puso o hindi naman kaya ay magpa-kidney transplant. Napag-alaman po natin sa hearing na umaabot mula PhP600,000 hanggang PhP1 milyon ang maaaring magastos ng mga pasyente para lamang sa mga treatment na ito. Dagdag pasanin pa sa kanila ang transportation at accommodation nila sa Maynila para lamang makapagpagamot sa mga specialty hospitals. Kaya nga yung iba ay natatakot lumuwas pa-Maynila para magpa-opera o magpa-check-up.

Kaya sabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address, napakinabangan natin nang husto ang malalaking specialty hospitals ito. Ngunit maliwanag na hindi lamang dapat sa NCR mayroong ganito, kundi maging sa ibang parte ng bansa.

Importante pong maibaba natin sa Luzon, Visayas, at Mindanao ang mga serbisyo ng mga specialty hospitals o specialty centers na ito upang maging accessible at mabawasan ang gastusin ng mga pinakamahihirap nating kababayan sa pagpapagamot.

Sang-ayon at suportado ko po ang Pangulo sa hangarin niyang ito. Alam na natin ang pangangailangan. Ngunit kailangan din nating pag-aralan kung ano nga ba ang pinakamabilis at pinakaepektibong paraan para madala ang mga serbisyo ng mga specialty hospitals na ito sa ating mga kababayan. Mas praktikal ba para sa gobyerno kung magtatayo tayo ng mga panibagong specialty hospitals sa bawat rehiyon sa bansa? O mas okey ba na i-upgrade na lamang ang ating mga pampublikong ospital para magkaroon ng specialty centers doon?

Sa naturang hearing, ilang suhestyon din po ang lumutang sa ating diskusyon. Naibahagi ko sa ating health authorities ang ehemplo ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City kung saan mayroon itong sariling heart at cancer centers. Kumpleto rin po ito sa mga pasilidad. Naitanong ko sa ating mga opisyal: ganito rin ba ang dapat nating gawin sa ibang rehiyon sa bansa?

Sabi ng DOH at ng pamunuan ng specialty hospitals, mas makakamura ang gobyerno at mas mabilis maisasakatuparan ang layunin nating ito kung tutularan natin ang modelo ng SPMC sa Davao City. Malaking hakbang po ito sa pag-uumpisa ng bagong inisyatibang ito ng gobyerno at makaaasa po kayo na hindi ako titigil at mapapagod hanggang sa maisakatuparan natin ang layuning mailapit sa tao ang serbisyong pangkalusugan na kailangan upang maproteksyunan ang buhay ng bawat Pilipino.

Specialty hospital o specialty center man, sa pagkakaroon ng dagdag na access ng ating mga kababayan sa mga serbisyo ng mga espesyalista, hindi na mahihirapan ang mga Pilipino kahit nasaan man silang sulok ng bansa dahil mas mapapalapit sa kanila ang mga ito. Hindi na nila kailangang lumuwas pa ng Maynila para lamang magpagamot sa puso, baga, o bato. Specialty hospital o specialty center man, ang importante maibaba ang serbisyo ng gobyerno sa tao.

Kung tutuusin, sabi ko nga, pera naman ng taumbayan ito, kaya naman nararapapat lamang na ibalik sa kanila.

Tama nga naman ang sabi nila: health is wealth. Kung magagawa natin ito, mas masisiguro nating mas malusog ang ating mga mamamayan, mas magiging produktibong bahagi sila ng ating ekonomiya, at mas mapapabuti natin ang kanilang kabuhayan tungo sa iisang hangarin na mas ligtas at maginhawang buhay para sa lahat.