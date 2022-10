Sarhento tinodas sa selos, siniksik sa tsekot

Tadtad ng bala at halos maligo umano sa sariling dugo ang isang pulis nang matagpuan itong nakasiksik sa compartment ng kanyang sasakyan sa Dingras, Ilocos Norte kahapon ng madaling araw.

Kinilala ang biktima na si Police Staff Sgt. Jackson Raymundo, 36-anyos, may-asawa, residente ng Barangay Puttao, Solsona, Ilocos Norte at nakatalaga sa nasabing bayan.

Ayon sa pulisya, natunton nila ang biktima mula sa mensahe ng isang babae sa messenger bandang alas-2:40 ng madaling-araw.

Sinabi ng babae na itinambak ang duguang biktima sa compartment ng kotse nito habang siya naman ay nakapagtago sa Barangay Guerrero. Pinuntahan ng grupo ni Dingras Police Station (DPS) commander Maj. Julius Basallo ang pinagtataguan ng babae at saka natagpuan ang pulang Honda Civic na may license plate ULF-505 sa irrigation canal sa gitna ng bukid na may tama ng baril sa wind shield at hood. Nakita sa compartment nito ang biktima.

Dinala pa ito sa Dingras District Hospital at saka inilipat sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City, Ilocos Norte kung saan ito nalagutan ng hininga.

Ayon sa babae, nakasuot ng bonnet ang mga bumaril sa biktima.

Itinuturing ng pulisya ang babae bilang person of interest dahil kasama umano ito ng biktima nang mangyari ang krimen.

Tinitingnan ng pulisya ang anggulong love triangle bilang motibo sa pamamaslang sa pulis. (Allan Bergonia)