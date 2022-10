Salamat sa tiwala AMA management

MARAMI ang nagulat sa pagkatalo ng DLSU sa University of the East dahil kakapanalo lang ng Green Archers sa Ateneo De Manila.

At isa ang La Salle na sinasabi na may chance na mag-champion ngayong UAAP season.

Pero gaya kong dating manlalaro ng UE Red Warriors ay hindi ko ikinagulat ang pangyayari dahil kahit noong panahon namin ay iisa lang ang sinsabi ng mga coaches namin na ang UE ang pinakamaraming kampeonato sa UAAP at isa ito sa naging inspirasyon para sa amin na kahit sino ang aming kalaban ay lalaban kami.

Para sa akin, isa rin siguro ang naging susi ng pagkapanalo ng UE ang matagal na rin nilang nakasama bilang asistant coach na si Jack Santiago.

Natalo na rin ang University of the Philippines na parati ring kamuntikan nang matalo sa mga nakaraang laro at y

‘yun nga natuluyan na.

Isa pang nakakagulat na team ay ang FEU na wala pa ring panalo hanggang ngayon na hawak ng dating mahusay na PBA player na si Olsen Racela.

***

Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa AMA mangement sa muling pagbibigay ng tiwala sa akin at mag-renew ng mahabang kontrata sa kanila dahil mahigit na rin 10 taon na ako naninilbihan bilang head coach/Sports Director.

Sa aking palagay ay dito na ako magtatapos ng aking career kaya buong puso akong nagpapasalamat, kasama ang aking pamilya at mga pamilya ng mga naging varsity ng AMA, kina Ambassador Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at Vice President Darwin Dominguez.

Binabati ko rin ang Elite Philippines sa kanilang 29th championship sa taong 2022 at sa kanilang team manager na si Joseph Chua at Finals MVP ng MILCU Irus Chua at Throwdown League na kasama niya bilang co-MVP na si Joseph Ples.