Remulla binutata ni cong sa red-tagging

Pumalag si ACT Teachers Rep. France Castro sa pahayag ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na bahagi ng demokrasya ang red-tagging.

“Red-tagging will never be a part of democracy. It is attacking citizens pushing for legitimate demands of the people for adequate salary increase, security of tenure, lower prices of basic goods and commodities, and accessible social services,” giit ni Castro.

Sa halip, ayon sa lady solon ang red-tagging ay bahagi ng isang tyrannical rule at diktadurya na kung saan binubusalan ang mga tao.

Mapanganib umano sa mga Pilipinong kritiko at tumutol sa mga polisiya ng pamahalaan ang naturang pahayag ng mismong kalihim ng DOJ. (Eralyn Prado)