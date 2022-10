Red tide pinalawig sa Eastern Visayas

Pinalawig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang alerto sa karagatan ng Eastern Visayas matapos na magpositibo rin sa red tide ang dalawa pang baybayin dito.

Sa isang abiso, ipinagbabawal ng BFAR ang paghango, pagbenta at pagkain ng anumang uri ng shellfish sa Irong-Irong Bay sa Catbalogan City sa Samar at Cancabato Bay sa Tacloban City, Leyte.

Samantala, ligtas namang kainin ang mga isda, pusit, alimasag at hipon mula sa nasabing mga baybayin basta huhugasan at lulutuing mabuti.

Nauna nang pinagbawal ang pagkuha at pagkain ng mga shellfish sa baybayin ng Guiuan sa Eastern Samar at Matarinao sa mga bayan ng General MacArthur, Hernani, Quinapondan at Salcedo sa nasabi ring lugar.

Tinukoy ng BFAR ang pabago-bagong lagay ng panahon bilang isa sa mga dahilan ng red tide sa rehiyon. (Ritz Dominguez)