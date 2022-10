Panganay ni Sec Remulla timbog sa P1M marijuana

Arestado ang panganay na anak ni Department of Justice (DOJ) Secretary Crispin ‘Boying’ Remulla nang masabat dito ng mga awtoridad ang halos P1.4 milyong halaga ng high-grade na marijuana sa isang controlled delivery sa Las Piñas City noong Martes ng umaga.

Kinilala ng Las Piñas City Police ang suspek na si Juanito Jose Diaz Remulla III, 38-anyos at residente ng 18D Poblete St., Gaha BF Homes, Parañaque City.

Dinakip si Remulla ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Ninoy Aquino International Airport-Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) at Las Piñas City Police sa Block 6, Lot 7 Primrose St., Ponte Verde, BF Resort Village, Talon Dos, Las Piñas City bandang alas-11:10 ng umaga.

Nauna rito, may natanggap ng impormasyon ang mga awtoridad hinggil sa isang parcel na nakapangalan kay Remulla mula sa isang Benjamin Huffman, ng 1524 Horblend St. San Diego, CA92109 na hinihinalang naglalaman ng ilegal na droga.

Nang hawak na ni Remulla ang parcel, saka ito sinita ng mga awtoridad at ininspeksyon ang nasabing pakete. Bumulaga ang laman nito na nasa 937 gramo ng kush o high grade marijuana na may street value na P1,311,800. Nakalagay ito sa dalawang brown na supot at nababalutan ng bubble wrap.

Samantala, kinumpirma ni Cavite Gov. Jonvic Remulla na pamangkin niyang buo si Juanito III.

Aniya, panganay itong anak ni DOJ Secretary Crispin Remulla. Nasa Geneva ito at nakatakdang bumalik sa bansa ngayong araw.

Tiniyak naman ng governor na hindi kukunsintihin ng kanyang kapatid ang kasalanan ng kanyang anak at aniya ay hindi ito makikialam o mang-iimpluwensya sa imbestigasyon ng kaso.

Inamin din ng matandang Remulla na ikinalungkot at labis na naapektuhan ang kanilang pamilya dahil sa insidente, partikular ang kanilang 87-anyos na ina.

Nagpasalamat din ito sa PDEA dahil sa patuloy na pagtupad sa kanilang tungkulin lalo sa giyera ng pamahalaan kontra ilegal na droga. (Betchai Julian)