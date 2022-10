NYBL bagong liga ng mga kabataan – Bhot Arimado

MAGBUBUKAS ang pinakabagong tambayan ng mga kabataang nagnanais na maging mahusay sa paglalaro ng basketball at makapag-aral nang libre sa ilalargang National Youth Basketball League (NYBL) Inter-Cities and Provinces Championship sa Nobyembre.

Sinabi ni NYBL founder Bhot Arimado na magiging benipesaryo ng nasabing liga ang mga kabataang may edad 19 pababa na naglalayong higit pang palakasin ang pundasyon ng basketball sa grassroots level upang mas maraming kabataang Pinoy ang mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa mga respetadong eskwelahan at matupad ang pangarap na maging propesyonal na player sa bansa at sa abroad.

“Dati, PBA lang ang pangarap at target ng mga kabataan sa professional league. Ngayon may MPBL na, may NBL at may 3×3 leagues. Nadagdagan pa ang opportunity dahil nabuksan na rin sa mga Pinoy players ang iba’t ibang pro league hindi lamang sa Asya pati sa buong mundo. Mas marami, mas makalubuhan sa ating mga kabataan,” ani Arimado sa sa kanyang pagdalo sa lingguhang Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ nitong Huwebes sa Behrouz Persian Cuisine sa Quezon City.

“Hindi lamang ‘yung career nila sa basketball importante, siyempre kapag na-expose natin ang mga batang ito, nariyan ang posibilidad na makuha rin sila sa mga collegiate league para makapagpatuloy ng pag-aaral nang libre,” aniya.

Sinang-ayunan naman ni dating PBA at MBA star player Oscar ‘Biboy’ Simon, ang coach ng Manila Team, ang sinabi ni Arimado at iginiit na malaking tulong sa mga kabataan, higit yaong mga nasa lalawigan na ma-expose sa sports at sa mga ligang dekalidad upang mas mahasa ang kanilang abilidad kasabay nang pagkakataon na maipagpatuloy ang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo.

“Actually, swerte talaga ang mga kabataan ngayon. Hindi na limitado ang opportunity nila sa pro basketball career dahil maraming mapagpipilian at naghihintay sa kanila. Ako bilang dating player, ‘yung training program ko sa mga bata nakasentro sa character development at discipline, ito kasi ang pinaka-importante.Mas okay sa akin ang average player pero disiplinado kesa sa star player na hindi marunong sumunod sa coach at opisyal,” sambit ni Simon, isa sa ipinapalagay na pure-shooter sa kanyang henerasyon sa pro league, sa lingguhang forum na itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB), Pagcor at Behrouz Persian Cuisine.

Samantala, dinaluhan din ni Len Escollante, ang head coach ng Canoe-Kayak and Dragon Boat Federation at deputy Chief de Mission ng Philippine delegation sa 31st Southeast Asian Games sa Cambodia ang nasabing forum. (Annie Abad)