Northern Luzon target ng bagyong Neneng

Asahan na umano ang paghambalos ng bagyong Neneng sa extreme Northen Luzon sa susunod na 12 oras kasabay ng pagkilos ng isa pang low pressure area sa Colon, Palawan.

Dahil dito ay may posibilidad na itaas sa Tropical Cyclone Warning Signal No. 2 ang ilang lugar sa Batanes at iba pang lugar sa rehiyon.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), naging low pressure area na lang si ‘Maymay’ habang tumatawid sa Casiguran, Aurora palabas ng bansa pero agad na kasunod nito ang bagong bagyo na si ‘Neneng.’

Huli itong namataan sa extreme Northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin na 4kph at bugsong 55kph sa bilis na 15kph.

Samantala, sinabi ni Pagasa weather forecaster Benison Estreja na inaasahang mabubuo rin sa pagiging bagyo ang LPA sa Colon, Palawan pero wala itong magiging direktang epekto sa bansa dahil agad din itong lalabas ng PAR.

Samantala, asahan pa rin ang patuloy na pag-ulan sa Cagayan, Isabela at Apayao gayundin sa Batanes, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province sa mga susunod na oras. (Tina Mendoza)