Nangangamoy boykot? Kim ‘nasulot’ si Paulo kay Janine

Si Kim Chiu ang leading lady ni Paulo Avelino sa bago niyang teleserye sa ABS-CBN na hawak ng Dreamscape, Inc. at kasama rin sa cast si Ms. Maricel Soriano.

Tanggap na ng mga PauNine fan ang katotohanang after ng ‘Marry Me, Marry You’ romantic-comedy nila ng rumored girlfriend niyang si Janine Gutierrez ay sa iba-iba muna ipapareha si Paulo at gayundin naman ang panganay nina Ramon Christopher at Lotlot de Leon.

May mga PauNine fan na sumang-ayon sa desisyon ng Kapamilya Network na huwag gawing magka-love team sina Paulo at Janine para maipareha sila sa iba.

Basta masaya raw ang majority sa PauNine fan na obvious na sa totoong buhay ay sina Paulo at Janine talaga.

Wow, at least, tanggap ng karamihan ‘yon sa mga fan nina Paulo at Janine. Noong una kasi, nang mabalitaan nila na si Zanjoe Marudo ang leading man ng dalaga sa new Kapamilya teleserye na ‘Dirty Linen’ ay nag-react sila lalo na nang mabuking na plinano pala ng Dreamscape, Inc. noong una na ilagay roon si Paulo, pero hindi nga natuloy.

Anyway, in the future naman (and hopefully by next year), magkaroon din ng project together sina Paulo at Janine.

‘Yun lang!

Coco, Jodi ‘wanted’ sa Hawaii

Sa October 23 magaganap sa Farrington High School Auditorium

Honolulu, Hawaii ang third show ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano: Pasasalamat World Tour’ na pangungunahan nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria.

Mukhang ngayon pa lang ay marami na ang nagbilihan ng tickets para sa show na ‘yon.

Sina Coco at Jodi, nasa Los Angeles, California pa at nagsu-shooting ng 2022 Metro Manila Film Festival movie entry nila na ‘Labyu with an Accent’.

Kasama rin sa Hawaii show ang Kapamilya comedian na si Eric Nicolas na click bilang host.

Bale three weeks din siyang bakante while waiting for the third show ng grupo nila, kaya what I heard, isinama rin siya ni Coco sa ‘Labyu with an Accent’.

Bongga!

Anyway, wala raw delay sa shooting ng ‘Labyu with an Accent’. Matatapos daw on time ang shooting nila dahil filmfest movie nga naman ‘yon.