Mga warrior ni Ka Rex Cayanong sisiyapol

PUPUPOG ang combined entry na ‘GCT/Sabong On Air’ sa Pantao Gladiators 6-Stag Derby bukas, Oktubre 15, sa ruweda ng Manila Arena sa Panaderos Street sa Sta. Ana, Manila.

Puntirya ni sabong rising star Ka Rex Cayanong ng ‘Sabong On Air’ na masilo ang pang-limang kampeonato ngayong taon pero tiyak na mapapalaban siya nang todo dahil maraming WPC Group A ang kasali.

Ang mga bigating sabungero na naghayag ng pagsali sa pa-derby ni Jun Fernandez ay sina sabong legend Charlie “Atong” Ang, Gerry Ramos, Edwin Tose, Engr. Sonny Lagon, EddieBong Plaza, RJ Mea, Eric Dela Rosa, Max Roxas at Arnel Navarro.

Halos nasa mahigit 40 entries ang sasali sa derby na may P55,000 pot money at P55,000 minimum bet kung saan mga WPC local banded stags na may timbang na 1.7kgs hanggang 2.2kgs ang maaaring ilaban.

Samantala, sa Nobyembre 16 na ang “Sabong On Air 4-Stag Derby” na ilalarga sa Sta. Monica Cockpit na pag-aari ni veteran cocker at breeder Tady Palma.

Ang pasabong ni Cayanong ay may pot money na P22,000 habang P11,000 naman ang minimum bet kaya tiyak na maraming backyard breeders ang lalahok. (Elech Dawa)