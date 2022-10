Mga OFW hinahabol sa P1B utang

Mayroong agam-agam ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) kaugnay ng mga panukala na magpautang ng may mababang interes sa mga overseas Filipino worker.

Sa deliberasyon kahapon ay sinimulan ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang pagtalakay sa tatlong panukala na naglalayong pautangin ang mga OFW.

Sinabi ni OWWA Administrator Arnel Ignacio na mula pa noong 1986 ay nagpapautang na ang ahensya dahil bahagi umano ito ng kanilang mandato.

“OWWA in spite of a number of years dito hindi ho namin kasi expertise ang magpa-loan. Pagkalumipat-lipat na ‘yong mga OFW ng bahay, we have no way of tracing them. And way back 1986 we only have a collection rate of only 30%,” sabi ni Ignacio.

Ayon naman kay Paul Madriaga ng OFW group na BANSA, nasa P1 bilyon ang pautang ng OWWA na hindi pa nababayaran batay sa audit report na nakita nito.

“It will burden the OWWA pag natuloy po ito,” sabi ni Madriaga.

Nagulat naman si Cavite Rep. Lani Mercado-Revilla, isa sa mga may-akda ng panukala sa laki ng hindi nababayarang utang ng mga OFW.

Hinimok ni Mercado-Revilla ang komite na ipatawag ang OFW Bank upang makapagbigay ng suhestyon para mahanapan ng solusyon ang mga lumabas na isyu sa pagdinig. (Billy Begas)