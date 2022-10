Mga hikbi, hagikgikan sa CR

Mga ka-Misteryo kayo ba ay naka-engkuwentro na ng mga multo sa comfort room paano kung makarinig kayo ng maliliit na boses, ano ang gagawin niyo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

May mga nagpaabot na ng kanilang nakakatakot na karanasan sa mga comfort room o shower room.

May mga nagsabing naliligo sila sa shower room ng kanilang opisina na may narinig silang naliligo rin sa kabila pero kung titignan ay wala naman tao.

May nagsabi rin sa Misteryo na may nakita siyang batang babae na nakamasid sa kanya sa likod nang siya ay manalamin sa cr.

May mga nagkuwento rin na biglang may nag-flash sa inidoro pero wala naman tao habang meron ding nagpapagalaw ng bidet at yung iba naman ay kinakatok sila habang nakaupo sa trono.

May pagkakataon din na may narinig na humihikbi o humahagulhol sa katabing cubicle sa CR.

Si Melisa ay sumangguni sa misteryo ng karanasan niyang may nagtatawanang mga duwende o kaya tiyanak sa loob ng CR.

Misteryo: “Paano mo nasabing mga duwende o tiyanak yung nagtatawanan sa loob ng CR.”

Melisa: “Sobra kasing maliit at matinis ang mga boses nila mang marinig ko sila sa kabilang cubicle. Noong una inisip ko baka may nag-CR na mga bata kasi katabi ng Office namin ang mga palaruang-pambata pero noong magtanong ako wala naman bata sa paligid.”

Misteryo: “Naintindihan mo ba sinasabi nila bukod sa narinig mo sila nagtatawanan?”

Melisa: “Ang naintindihan ko yung tawanan nila pero hirap ko maintindihan yung sinasabi nila.”

Misteryo: “Anong ginawa mo nang marinig mo yun?”

Melisa: “Tumakbo ako palabas ng CR saka sino ba nanan ang hindi matatakot kapag nakarinig ka ng hagikgikan?”

Misteryo: “Yun ba ang First time na nakarinig ka ng ganung hagikgikan? Mabuti hindi mo nakita sayang sana ma-describe mo kung ano ang nakita mo.

Melisa: “Hindi ko na tinignan kasi natakot ako.”

Kayo mga ka-misteryo baka may katulad kayong karanasan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reysibayan.com at abante.com.ph.