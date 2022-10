Mga college grad may tig-P1K pang-apply sa trabaho

Tumanggap ng tig-P1,000 ang mga nagsipagtapos mula sa Biliran Province State University (BiPSU) para magamit nila sa paghahanap nila ng trabaho.

Ang pagbibigay ng nasabing halaga ay programa ng Lokal na Pamahalaan ng Biliran. Ngayong buwan umano ibibigay sa mga nagsipagtapos ang cash allowance.

“We purposely delayed releasing the cash assistance instead of giving it after their graduation. The money might have been used by them for their parties instead of using it according to its purpose, which is for them to use it while they are looking for a job or even just for their transportation fare,” wika ni Biliran Governor Gerard Espina.

Karamihan umano sa mga makikinabang sa proyekto ay ang mga nagsipagtapos na mag-aaral mula sa mga mahihirap na pamilya.

Bukod sa cash allowance, plano rin ng lokal na pamahalaan na magdaos ng job fair sa lalawigan. (MJD)