Maymay pambato ng Pinas sa MTV Europe Music Awards

Pambato ng Pilipinas ang Amakabogera singer na si Maymay Entrata sa 2022 MTV Europe Music Awards (EMA).

Ibinahagi ng Star Magic ang achievement ni Maymay sa social media kasabay ang pagbati nito sa singer-actress.

“Big news! Maymay is nominated as the best asia act, representing the Philippines in this year’s MTV Europe Music Awards!” saad ng Star Magic sa kanilang tweet.

Nagpasalamat naman si Maymay sa lahat ng fans na patuloy na sumusuporta sa kanya pati na rin sa Star Pop na nag-produce ng kanyang hit single na “Amakabogera.”

“Sa mahal kong kabogeras, di tayo aabot dito kundi dahil po sa inyo, maraming salamat po. At syempre to my @starpopph family salamat at congratulations po sa atin,” ani ni Maymay sa kanyang Instagram post.

Makakalaban niya sina NIKI (Indonesia), SILVY (Thailand), The Rampage from Exile Tribe (Japan), at Tomorrow x Together (South Korea).

Sa mga nakalipas na taon, sina Sarah Geronimo at James Reid pa lamang ang tanging nanalo ng Best Southeast Asian Act sa MTV EMA.

Masusundan kaya ni Maymay ang yapak nila? Alamin sa Nobyembre 13 sa gaganapin na 2022 MTV EMA na mapapanood sa lahat ng MTV channels. (Rb Sermino)