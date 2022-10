May kulturang gobyerno nga ba? (Part 1)

Nagpunta ako sa isang kilalang pagamutan sa Maynila na kilala sa kadalubhasaan ng mga manggagamot kung saan kapansin-pansin na ibang-iba ang mga kagawian dito kung ihahambing sa isang ospital na pribado.

Pagdating ko, ang unang hinanap ko ay ang mga paskil na magtuturo ng direksyon sa gusaling dapat kong puntahan. Dahil wala akong nakita, sinubukan kong pasukin ang nakita kong pasukan ng mga tao. Papunta sa dulo ng pasukan, napansin ko na nanghihingi ng ID ang gwardiya. Nagtaka ako kung bakit hahanapan ng ID ang mga pumapasok sa isang ospital. At pagdating sa dulo, hiningan nga ako ng ID. Nang sinabi ko ang pangalan ng gusali na aking pupuntahan, ang naging tila galit na tugon ay “duon ang daan sa kabila.” Nairita ako sa sagot na walang linaw at tinanong ko siya “saan yung kabila?” Hindi ko na idedetalye ang kanyang naging tugon. Sapat na siguro na malaman ninyo na inabot ako ng halos kalahating oras para matunton ang gusali sa loob ng malaking compound.

Pagdating sa gusali naman, may dalawang guwardiya na nakaposte sa pasukan. Pagalit na tinanong ako ng isa “saan ka pupunta?” Sinabi ko na tatagpuin ko ang doktor ko at dito niya ako pinapunta. Ang sagot niyang muli ay “para ano?” Dahil medyo pagod na ako sa paghahanap ng gusali, naiinis na ako sa uri ng pagtatanong niya. Sa isip ko, “bakit ba pupunta ang isang pasyente sa kanyang doktor?” Nguni’t nakuha ko pang awatin ang init ng ulo ko at mahinanong sinabi sa kanya na “boss, ichechek-up daw niya ako dito.”

Dinampot ng kasama niya ang telepono sa tabi at, sa aking pakiwari lamang, ay nagpanggap na may kausap. Pagkatapos nito, sinabi niya sa akin na maari nang pumasok. Dahil ako ay hirap sa paglalakad, may mga kasama ako na umaalalay. Pagalit na naman sinabi ng unang guwardiya na hindi ako maaring samahan ng dalawa. Ipinapaliwanag ko pa kung bakit kailangan ko ng dalawa nang mariing sinabi niya ulit na “isa lang po” habang nagsasalita pa ako. Kawalan ba ng galang ito? Kung sa bagay, meron namang “po.” Alam mo yung mga pagkakataon na yung nagsasalita ay gumagait ng “paki” at “po” nguni’t pasigaw?

Dahil tila siya ang batas duon at kahit naririnig ng mga kawani ng ospital ay hindi sila nababahala, hindi na ako nakipag-argumento at sumunod na lamang. Tinanong ng kasama naming maiiwan kung maaring maghintay sa loob ng gusali na mayroong mahigit limampung bakanteng upuan. Ang sagot sa kanya: hindi. Naitanong ko sa sarili ko kung hindi “waiting area” ang lugar, para saan ang mga upuan duon?

Hindi pa natapos duon ang aking kakaibang karanasan. Pinatanggal sa amin ang aming suot na cap at hindi pinayagan na dalhin sa loob ng gusali. Naiintindihan ko kung bakit pinapatanggal ang cap sa pagpasok upan maging malinaw ang pagkakakilanlan, nguni’t hindi ko naiintindihan kung bakit hindi maaring isuot paglagpas ng entrance. Ang sabi sa amin, “iwanan niyo na sa kasama niyo yan.” Bakit kaya hindi pwede ang cap? Hanggang ngayon iniisip ko.

Nang makalagpas na ako sa entrance ng gusali, hinanap ko naman ang elevator. Wala rin akong nakitang paskil ng direksyon. Tila ipinagpapalagay nila na lahat ng tao ay alam ang lahat ng direksyon. Naisip ko, marahil sasabihin nila na walang budget ang ospital para sa paggawa ng paskil. (Itutuloy).