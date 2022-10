Markki Stroem unang bibida sa 2022 CCP Triple Threats

Tinagurian bilang Contemporary Crooner, si Markki Stroem ang magbubukas ng 2022 CCP Triple Threats concert series na pinamagatang “Leading” na itatanghal ngayong Biyernes, Oktubre 14 sa Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theater) 7:30 p.m.

Si Stroem ang isa sa tatlong tenor na magpapakita ng kanilang brillo at galing sa concert series kung saan ang pinaka-maningning at mahuhusay na artista ng Philippine Musical Theater ang nabibigyang pagkakataong magtanghal sa Sentrong Pangkulutura ng Pilipinas.

Nagsimula ang karera ni Stroem bilang finalist sa mundo ng dramatic arts, ang mga naging produksyon at katauhang binigyang buhay niya tanghalan ay sina Henry sa Next To Normal (Atlantis, 2011), Shane Gray sa Camp Rock (Repertory, 2012), Tommy Ross sa Carrie: The Musical (Atlantis, 2013), Leading Man sa Kung Paano Ako Naging Leading Lady (Dalanghita Production, 2015), Tommy de Vito sa Jersey Boys (Atlantis, 2016), Gabby sa Awitin Mo at Isasayaw ko (Ballet Philippines, 2016), Claude Hooper Bukowski sa Hair (Repertory, 2017), Terry Connor sa Side Show (Atlantis, 2018) at Joe Pitt sa Angels in America (Atlantis, 2019).

Maliban sa teatro, napasama rin si Stroem sa iba’t-ibang varietty shows at mga pelikula.

Naging nominado siya bilang pinakamahusyay na aktor sa Cinema 1 Originals Awards, Best Breakthrough Performance by an Actor sa Golden Screen Awards) Best Breakthrough Actor (Gawad Tangi at New Movie Actor of the Year sa PMPC Star Awards for Movies para sa Cinema One Originals 2012 ‘Slumber Party’.

Sa ‘Leading”, ang pinapangako ni Markki: “It is an intimate evening of beautiful music, wherein people will hear and see the most important musical anthems of my life. In my show, my beginnings, my love affair with musical theater television and film are all represented through songs that will show my thoughts, feelings andd perspectives as a man artist and performer. And yes, there will be a surprise at the end which surely is not a drag.”

Ang CCP’s Triple Threats ay tinuturing na “concept concet” kung saan ang kwento ng buhay ng isang musical theater artist ay kanyang ibinabahagi sa pamamagitan ng mga ispesyal na awitin. Isa itong pambihirang pagkakataon para sa mga manonood na makita at madama, sa pamamagitan ng mga awit, ang puso at kaluluwa ng isang artista para sa tanghalan.

Ang iba pang tenor na magbibida rin sa “Triple Threats” ay sina Arman Ferrer sa “All of Me” na mangyayari sa Nobiyembre 1 at si Poppert Baradas sa “Ang Musika, ang Teatro at Ako” sa Disyembre 21.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CCP’s Triple Threats maaring bumisita sa CCP’s official website https://culturalcenter.gov.ph at sa https://www.facebook.com/culturalcenterofthephilippines