Libreng Wi-Fi ni Digong ligwak na

Hindi na gumagana ang libreng Wi-Fi sa mga pampublikong lugar sa bansa na ipinatupad ng nakalipas na administrasyon.

Sinabi ni Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary Ivan John Uy na hindi na ni-renew ng Duterte administration ang kontrata para sa libreng Wi-Fi matapos mag-expire noong December 2021 kaya hindi na makagamit ng libreng internet connection ang publiko.

Hindi rin aniya sila naabisuhan sa napaso na ang kontrata para sa nabanggit na proyekto kaya tinitingnan ngayon ng ahensya kung ano ang magagawa para magtuloy-tuloy ang connectivity ng publiko.

“Dati po mayroon pong ini-launch na Free Wi-Fi project during the past administration. Medyo… it faced a lot of challenges ‘no, maraming areas na nabigyan ng free Wi-Fi, eh nag-expire ho noong December 2021 iyong mga kontrata at wala pong abiso. Ang nangyari po is noong nag-end ng December 31, 2021 iyong supply of the bandwidth, naputol dahil tapos na iyong kontrata at wala hong ginawa na i-renew man lang iyong connectivity noon for January of 2022 up to the present,” ani Uy.

Nakakapanghinayang aniyang hindi naipagpatuloy ang libreng Wi-Fi sa mga pampublikong lugar dahil nailatag na ang mga tore at trasmitter pati na ang mga kagamitan subalit hindi magamit ng mga tao dahil walang bandwith.

“Maraming mga areas po na under the Free Wi-Fi project eh wala hong… deactivated. They are all not live. Nandoon ho iyong equipment, nandoon iyong mga tore, nandoon iyong mga transmitter pero walang kargang bandwidth dahil hindi po ni-renew ng previous administration iyong mga connectivity from January 2022 up to today,” dagdag ni Uy.

Dahil dito, sinabi ng kalihim na pinag-aaralan na nilang ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng Broadband ng Masa na inilarga ng Marcos administration at buhayin ang mga naputol na internet connection.

Inaayos na aniya nila ang mga isyu sa dating programa para magtuloy-tuloy ang serbisyo ng libreng Wi-Fi sa mamamayan.

“But in the meantime, while we’re working on that dahil may existing issues diyan eh inumpisahan na namin itong Broadband ng Masa where we are identifying new areas to set up those equipment and to connect those equipment to a broadband network,” ani Uy. (Aileen Taliping)