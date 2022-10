‘Lagot mga artistang adik’ Aiko pinaboran sina Goma, Binoe sa showbiz drug testing

Nanawagan, at pinayuhan ni Q.C. Councilor Aiko Melendez ang mga kapwa aktor/politiko na sina Senator Robin Padilla, at Ormoc Rep. Richard Gomez, kaugnay sa pagsusulong ng mandatory drug testing sa showbiz industry.

Sa Facebook post ng mga larawan nina Robin at Goma, nagbahagi ng kanyang opinyon si Aiko.

“My unsolicited opinion on my brothers in the industry, Senator Robin Padilla and Congressman Richard “Goma” Gomez, take on the mandatory drug testing. Kahit naman magkaiba sila ng pananaw tungkol sa issue makikita naman na pareho silang sang-ayon na ang illegal drugs ay nakakasira sa buhay ‘di lang ng mga kabataan but also sa lahat ng nagiging addicted dito no matter the age,” sabi niya.

Ayon pa rin kay Aiko, ang showbiz industry ang isa sa mas malapit ang drug addiction dahil sa working system at hours ng mga worker (production man o mga artista) noon.

“Ang iba sa amin sume-segue from one taping/shooting to the next without proper rest na ang sagot sa kangaragan or pagod ay drugs that have upper effects.

“I agree on the mandatory drug test because prevention is always better than cure. Mas maganda maiiwas natin ang paggamit ng droga before it gets to the point of rehabilitation,” pahayag pa ni Aiko.

Sang-ayon si Aiko sa panukala ni Cong. Goma na sa lahat ng public and private agency ay gawin ding mandatory ang drug test.

Suportado rin ni Aiko ang suggestion ni Sen. Robin na balikatin ng mga employer ang drug test kung ito ay work related.

Darren Espanto ka-level na ni Shawn Mendez

Umabante na naman ng milya-milya si Darren Espanto sa mga kasabayan niyang Pinoy singer, nang ipakanta sa kanya ang cover ng awiting ”Top of The World”, na soundtrack sa Hollywood movie project “LyleLye Crocodile”.

Ibinahagi ni Darren sa Instagram ang pagkanta niya habang pinapakita ang ilang clips ng pelikula.

Ang American singer na si Shawn Mendez talaga ang kumanta ng soundtrack na “Top Of The World, at sa singing scene ng crocodile character. Boses din ni Shawn ang ginamit ng lead actor.

Pero sa release ng pelikula dito sa Pinas, ang version ni Darren ang ginamit.

Sabi pa ng Kapamilya star, “Had so much fun shooting this. Go on the “Top of the World” too with Shawn Mendez! #LyleLyeCrocodile’s official soundtrack is out of the movies now showing in cinemas.”

Ang bongga talaga ni Darren dahil madalas na siya ang napipili ng mga international film production para kantahin ang cover ng movie pag dito sa Pinas ang showing.