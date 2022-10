Labanan ng mga Sanchez: Sylvia tinalo sa kasikatan si Korina

Kung ang anak na si Arjo Atayde ay umakyat na ng level mula sa pagiging aktor ay naging kongresista na ng Quezon City, si Sylvia Sanchez naman ay nagiging panauhing pandangal sa mga sosyal na event sa BGC, at kasama pa ang ibang mga bigatin sa business industry.

Naimbitahan mismo si Sylvia ng clothing retail businessman na si Ben Chan para sa ribbon cutting ng bagong bukas na salon ang Fritz Hansen sa BGC.

Binahagi ni Sylvia ang ilang larawan na kuha sa event kasama ang construction magnate na si Alice Eduardo at iba pang VIP kabilang na ang owner ng salon maging si Ben Chan.

Kahit si Sylvia ay hindi makapaniwala sa imbitasyon base sa caption ng kanyang post.

Sabi ni Sylvia, “It was truly an honor and quiet a memorable experience to be part of different world that is outside my showbiz comfort zone with Ben Chan’s warm invitation for me to cut the ribbon of the Fritz Hanson Lounge Manila in BGC…”

Puring-puri ni Sylvia businesswoman na si Alice Eduardo.



Ayon kasi sa veteran actress si Alice raw ay “I happily discovered sweetest, kindest and most humble ladies I ever met.”

Well, mukhang mas sikat na si Sylvia kay Korina Sanchez, na nasa event din na ‘yon, ha! (Rey Pumaloy)