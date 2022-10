Korona ng ‘Drag Race Ph’ nasungkit ni Precious Paula Nicole

Kinoronahan na ang first winner ng Drag Race Philippines at ito ay walang iba kundi si Precious Paula Nicole.

Kinabog ni Precious ang mga kalaban sa korona na sina Marina Summers, Eva LeQueen, Xilhouete. Nauwi ni Precious ang premyong P1M at 1-year supply ng makeup brand ni Patrick Starr.

Si Marina Summer ang huling nakatapat ni Precious sa final “lipsync for the crown” at nag-perform sila sa awiting “Sirena” ni Ebe Dancel. Dahil sa mga ginawang pasabog ni Precious, siya ang napiling winner ng competition.

“Life is precious and so are we. Let’s continue to inspire and let’s continue to love. I am Precious Paula Nicole, your Drag Race Superstar,” sey ni Precious nang koronahan siya ng host na si Paolo Ballesteros.

Impressive ang naging track record ni Precious sa naturang contest. Napanalunan niya ang Ru Badge sa pag-impersonate niya kay Asia’s Songbird Regine Velasquez sa “Rusical” challenge.

Nag-top din siya sa apat pang challenges: Sagalamazon Ball, Pageant Improv, Makeover, and Music Video. Nagwagi rin siya sa Ru-lection mini challenge. At never siyang nalagay sa bottom two para mag-lipsync.

Labing-dalawang drag queens ang nagsabong sa iba’t ibang challenges sa 10-episode reality-competition show.

All episodes of Drag Race Philippines and its Untucked segment are available on WOW Presents Plus, HBO Go, and Discovery Plus. (Ruel Mendoza)