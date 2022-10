Koko ayaw madawit sa estafa vs ina ng 2 anak

Nanawagan si Senate Minority Leader Aquino Koko Pimentel III sa media na itigil ang pagbanggit sa kanya o sa apelyidong Pimentel sa mga balita na may kaugnayan sa pagkakaaresto sa kanyang dating asawa na si Jewel Lobaton.

Ayon kay Pimentel matagal ng nalusaw at nadeklarang null and void ng korte at ma­ging ng simbahan ang kanilang kasal.

Ibig sabihin aniya, wala na aniyang karapatan si Lobaton na gamitin ang apelyidong Pimentel.

“Calling on all media practitioners to desist from mentioning me or the Pimentel name in connection with the news about the arrest of Jewel Lobaton. The marriage has long been dissolved/declared null and void both by the court and by the church. Meaning, Jewel Lobaton has no right to use the surname Pimentel,” nakasaad sa ipinlabas na mensahe ng senador kahapon.

Ayon sa report si Lobaton na dating beauty queen ay inaresto sa Laoag City dahil sa kasong estafa.

Sa ngayon ay ilang taon ng kasal si Senator Pimentel sa kanyang misis na si Kathryna Yu matapos ang ilang taon pagkakahiwalay ni Pimentel sa dating asawa.

Sina Koko at Jewel ay may dalawang anak na lalaki. (Jojo Sicat)