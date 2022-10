Justin Brownlee, Gins susunugin Fuel Masters

Mga laro ngayon: (Araneta Coliseum)

3:00pm – Blackwater vs Terrafirma

5:45pm – Phoenix vs Ginebra

PAREHONG high morale ang Phoenix at Ginebra na magtatagpo sa Smart Araneta Coliseum sa main game ng double-header ngayon.

Sa pang-abat na subok ay nasikwat din ng Fuel Masters ang breakthrough win sa PBA Commissioner’s Cup, ang 111-97 victory kontra NLEX noong Sabado.

Kinabukasan, pinatikim naman ng Gin Kings ng brand ng basketball ang dating undefeated Bay Area 111-93 at umangat sa 2-1 ang crowd darlings.

Si rookie Tyler Tio ang bumuhat sa Phoenix, nagsalansan ng career-highs 26 points at 7 assists kontra Road Warriors.

Puminta pa ng 22 markers, 21 rebounds at 7 feeds si import Kaleb Wesson at may 23-9-6 si Javee Mocon.

Pasabog naman si Justin Brownlee ng 46 points – kapos ng apat sa career-high – nang sindihan ang kalas ng Ginebra sa third quarter tungo sa dambuhalang panalo sa guest team Dragons.

Umayuda ng 17 points si Jamie Malonzo, 11 markers, 10 boards kay Christian Standhardinger.

Nag-debut na rin sa PBA five-on-five ang rookie ng Gins na si Jeremiah Gray, malamang umpisa na ‘yun para unti-untiin siyang igamay sa sistema ni coach Tim Cone. (Vladi Eduarte)