Jeremy Marticio pinanis mga karibal

NAGPAKITANG-GILAS si Jeremy Marticio matapos magkampeon via tiebreak sa 1st TCC Chesscology Standard 1800 FIDE Rated chess tournament na nilaro sa Robinson’s Townville sa Imus City, Cavite kamakailan.

Nakapagtala si 16-year-old Marticio ng 5.5 points sa six rounds Swiss System tournament, kapareho nina Jersey Marticio (nakababata niyang kapatid) at Ariel Santander, subalit matapos ipatupad ang tiebreak points ay hinirang na kampeon ang una.

Sa sixth at final round ay giniba ni Marticio si Fernando Orcullo sa 30 minutes plus 30 seconds increment time control sa event na inorgansia ni Mr. Melo Guevarra ng The Chess Castle Academe Club.

Pumangalawa ang kapatid ni Jeremy na si Jersey habang third place si Santander.

Pasok sa top 10 sina Jullado (4th), Jess Tony Bolivar (5th), Stephen Fiorren Casedo (6th), Richel Lomocso (7th), Orcullo (8th), Paul John Lauron (9th) at John Lance Valencia (10th). (Elech Dawa)