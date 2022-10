Jayda Avanzado banta kina Andrea, Francine

Ready na ang anak nina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado na si Jayda Avanzado na pasukin ang mundo ng pag-arte sa pagbida sa wattpad adaptation ng “Teen Clash” kasama sina Aljon Mendoza at Markus Patterson.

Ayon sa dalaga, taong 2020 ay nilapitan na siya nina Inang Olivia Lamasan para sa proyektong ito.

“I’ve been with this project for two years actually. Back in 2020, sina Inang ang ABS-CBN Films actually pitched it to me.”

Sabi pa niya na dapat podcast pa nga ito kasi kasagsagan pa ng pandemiya iyon kagaya ng inilabas ng Star Cinema na “Four Bad Boys and Me.”

Sabi pa niya, “This project is very special to me kasi I feel like I’ve grown with it as well.”

Inamin din niya na pressured siya sa unang sabak niya lalo pa bida siya rito bilang si Zoe.

“Kasama na yun sa excitement na nararamdaman ko pero I feel thankful na binigyan ako ng oportunidad ng ABS-CBN Films at Blacksheep.”

Nangangako naman siyang ibibigay niya ang best niya sa proyektong ito.

Samantala, hindi naman siya nagpapahinga sa kanyang paggawa ng mga bagong kanta. Dapat din raw abangan ng kanyang fans ang upcoming album niya soon.

Sa ngayon, wala pang definite date ang release ng pelikulang “Teen Clash” sa ilalim ng produksyon ng Blacksheep.

Teka, mukang may pantapat na kina Andrea Brillantes at Francine Diaz, ha! Abangan! (Rb Sermino)