Jack Santiago ginisa si Derrick Pumaren sa sariling mantika

Mga laro Sabado: (MOA Arena)

2:00pm — FEU vs De La Salle

4:00pm — Adamson vs NU

Ano nga ba ang epektibong pangontra sa laro ng powerhouse na De La Salle University Green Archers, kundi ang sariling sistema ng nagtitimon rito.

Ito ang naging pangunahing sandata ng dating long-time assistant ng Taft-based squad na si Jack Santiago kontra sa head coach nitong si Derick Pumaren upang silatin ng University of the East Red Warriors ang La Salle sa pamamagitan ng 72-81 iskor nitong Miyerkoles.

Naging katulong ni dating DLSU head coach Franz Pumaren ang former Mapua Cardinals player at 1993 19th overall pick ng 7-Up Bottlers sa pagkuha ng ilang titulo para sa Green Archers upang makabisado ng matagal ang pinapatakbong sistema ng mga Pumaren.

“Alam naman natin na si Manong Derrick, he’s a very disciplined coach. The system we are having right now is almost the same kay Manong Derrick,” pahayag ni Santiago.

“I’ve been an assistant coach of coach Franz Pumaren for how many years, and I’m just continuing the system of Coach Franz. Kumbaga most of the time, it’s the system ng mga Pumaren ang ginagamit ko.”

Maituturing na isa sa mga bigating koponan ang DLSU sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament nang pabagsakin ang 84th season runner-up na Ateneo Blue Eagles noong Linggo.

Matagal-tagal na rin nang talunin ng Recto-based five ang koponan ng La Salle matapos pagtulungan ng magkapatid na Kyle at Niko Paranada na kumulekta ng 20 at 18 puntos, ayon sa pagkakasunod.

“I instructed my boys to be part of the history. We all know the last time na nanalo yata UE vs La Salle was how many years ago na. Especially ‘yung first game natin, nanalo NU against UP. Maybe na-inspire ang mga bata to be part of the history also,” saad ni Santiago. (Gerard Arce)