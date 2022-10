Imported Maiden karera haharurot

INAABANGAN na ng mga karerista ang pagsalang sa pista ni Jubilum sa magaganap na 2022 Philracom “Imported Maiden Stakes Race” na ilalarga sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite sa Oktubre 21.

May distansiyang 1,600 metro, rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce si Jubilum para makipagkarera kontra apat pang kabayong inaasahang sasabak.

Nakalaan ang garantisadong P1.M premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kuwadra nagdeklara ng paglahok ay sina Euroclydon, Golden Charger, Sebrything at Speed Revolution.

Hahamigin ng mananalong owner ang P600,000, mapupunta ang P225,000 sa may-ari ng pangalawang kabayong tatawid sa finish line habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth placer, ayon sa pagkakasunod.

Posibleng sa susunod na Linggo ay magiging opisyal na ang lineup sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)