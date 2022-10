Faith Nisperos, Mhicaela Belen haharabas pa sa Super League

Mga laro Sabado: (Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — San Sebastian vs EAC

12:30pm — Mapua vs Perpetual

3:00pm — Ateneo vs JRU

5:30pm — Arellano vs NU

ASAM nina Faith Nisperos ng Ateneo de Manila (ADMU) Blue Eagles at Mhicaela Belen ng National University (NU) Lady Bulldogs na mapanatiling malinis ang kani-kanilang kartada sa ginaganap na 2022 Shakey’s Super League Collegiate Preseason Tournament sa Rizal Memorial Coliseum.

Kapwa nasa apat na koponan lamang na Pool C ang Ateneo at NU na bitbit ang tig-isang panalo.

Tanging ang dalawang mangungunang koponan lamang sa bawat grupo ang uusad na inaasahang makakamit ng Ateneo at NU sakaling magwagi sa kani-kanilang huling dalawang laban.

Sasagupain ng Ateneo ang Jose Rizal University na puwersadong maipanalo ang lahat ng laro, habang makakatapat ng NU ang Arellano na asam naman makaagaw ng silya sa kanilang pool.

Isang set lamang naglaro ang UAAP MVP at Rookie of the Year na si Belen sa laban nito kontra JRU kung saan dinomina ng Lady Bulldogs ang laban sa 25-14, 25-6, 25-12. (Lito Oredo)