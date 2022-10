Elmo Magalona ayaw nang magkadyowa ng artista

Abalang-abala ngayon ang Kapamilya star na si Elmo Magalona matapos ang kanyang huling teleserye na “A Soldier’s Heart,” at dahil dito inamin niyang hindi siya nagmamadali na hanapin ang kanyang special someone.

Sa kanyang panayam sa “Star Magic Inside News,” sinabi niya na sa ngayon ay hindi pa niya utmost priority ang pagiging taken, lalo na’t marami siyang showbiz projects ngayon.

“I’m just taking it easy… ‘yun lang. Just being patient. Ang dami kasing nangyayari ngayon sa mundo. Nandiyan lang naman siya pero I’m just being patient lang with things right now,” sey ni Elmo.

Dagdag pa niya, “There’s just so many things to work on na I wouldn’t want my partner to get pressured or mag-sacrifice sila so much for the relationship. I’d rather work on myself para when the time comes, masasabi ko na I’m ready na for it… I’m just taking time with things.”

Understandable nga naman if ayaw pa niya magdyowa as of now, lalo na’t kabi-kabila ang projects niya ngayon, tulad ng kanyang role sa trending teleserye na “2 Good 2 Be True” at ang kanyang hosting stint sa PIE Channel.

Gumaganap siya bilang si Atty. San Pedro sa “2G2BT” na humahawak sa mga kasong hinaharap nina Eloy (Daniel Padilla) at kanyang pamilya. Aniya, dapat daw abangan ng mga manonood kung paano niya hahawakan ang mga paratang laban kina Eloy.

Pero ang notable project din daw niya ngayon ay ang unang beses niyang pagsabak sa hosting sa musical show ng PIE Channel na “PIE Night Long Sessions” kasama si Vivoree tuwing Linggo, 8 PM.

Sabi niya, blessed siya sa kanyang bagong hosting project, lalo na’t nalalapit ito sa kanyang hilig sa musika.

“It feels like a blessing talaga for me kasi this is something connected sa love ko, which is music… pero different ito kasi first time akong magho-host. Yes, ‘yun din ang goal naman na maipakita ko ang other side ko dahil mas kilala ako bilang performer. Hindi ko pa napapakita ang side kong ito kaya I’m enjoying it and excited for the next episodes na magagawa,” saad niya. (Rb Sermino)