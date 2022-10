DOH bantay sa bagong Omicron variant XBB

Hindi pa nakakapasok sa Pilipinas ang Omicron subvariant XBB, ayon sa Department of Health (DOH).

Sa inisyal na pag-aaral lumabas na ang naturang sublineage ay nakitaan ng ‘higher immune evasion ability’ kumpara sa BA.5 at ito ay recombinant ng BJ.1 (BA.2.10.1 sublineage) at BM.1.1.1 (BA.2.75 sublineage).

“As of October 13, we have not detected the said variant in the Philippines,” ayon sa DOH.

Giit pa ng DOH sa pakikipag-partner sa mga lokal na sequencing facilities, patuloy na nagsasagawa ng surveillance para imonitor ang naturang variant at iba pang lumulutang na SARS-CoV-2 variants (Juliet de Loza-Cudia)