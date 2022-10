Chinita Princess umayuda sa mga may cancer

Hindi nagpatalbog si Kim Chiu sa mga beauty queen na sina Miss World PH 2021 Tracy Maureen Perez, Miss Hispanoamericano PH 2022 Ingrid Santamaria, ha!

Sa presscon ng Lifestrong Hairfix ay binahagi nila ang sikreto upang makuha ang perpektong kulot at tuwid na buhok.

Para kay Kim, importante na pangalagaan ang crowning glory sa anumang okasyon, anumang oras at kahit saan man.

Pinatunayan din ito ng mga beauty influencer na sina Kris Lumagui, Lolly Isabel, nagbahagi ng tip kung paano nakatulong ang Hairfix sa pag-solve ng mga hair problems ng mga kababaihan.

Present din sa event ang mga influencer na sina Quel Palomo, Nikki Tiu, Patricia Parian ng Momshies Diary, gayundin sina, Tiktok Influencers Grace Uy, Aika Legaspi, Mica Abacan, Jaymie Cruz, Jaymee Javier.

Naging highlight ng show ang pagtanggap ng plaque ni Kim at Lifestrong executive na sina MS, General Manager ng Lifestrong, Marge Lee at Mr Lance Lee. Presidente, Lance Lee mula sa European Hair Factory at Philippine General Hospital kasama ang para sa kanilang hair donation drive para sa mga cancer patients.

“Gusto talaga ng Lifestrong and ni Ms. Marge na magkaroon ng magandang hair ang lahat. And of course, ang mga cancer patient hindi talaga maiiwasan na magkaroon sila ng hair loss at mawalan sila ng confidence sa sarili nila na ‘wala na kaming hair kaya hindi na kami lalabas ng bahay.

“I’m very happy kasi hindi lang siya nagpapaganda ng hair ko kasi nagbibigay rin siya ng hope for the cancer patients,” sabi ni Kim.

Well, hindi nga nga kailangan ang mamahaling solusyon para sa iba’t ibang mga problema ng buhok.

Hatid ng Lifestrong Hairfix ang kumpletong Do-It-Yourself solution na tutugon sa pangangailangan ng buhok mula sa mga hair essentials, hair treatment, hair color, hairstyling, at general items na pwedeng gamitin sa bahay at hindi na kailangan pang gumastos ng mahal sa salon.

“In creating personal care products, we have always looked at creating items that empower Filipinos. But it doesn’t end there, we want our items to be accessible to many anytime anywhere. We know that times are hard and that the pandemic has changed the game for everyone including taking care of themselves. Such is the concept behind our DIY Hairfix products,” saad ni Margaret Lee, Lifestrong’s Hairfix co-founder.

Hairfix Multiplex Serum Range ang nagbibigay ng kailangang bitamina at sustansya para iwas sa pagkasira ng buhok dulot ng styling at init ng panahon, kemikal, at polusyon.

Hindi nai kailangang gumastos ng malaki para ma-achieve ang hair goals dahil ang Hairfix Multiplex Serum Shampoo at Conditioner 250ml ay nagtitingi sa P119, habang ang Hair Treatment 220ml ay nagtitingi sa P239, para sa Buy One Take OnE. vailable ang lahat sa Watsons at SM Department stores nationwide ngayong Oktubre 2022.

For more information about the Hairfix Multiplex Serum products follow HairfixPH on Instagram & Twitter and like Lifestrong Hairfix PH on Facebook. You can also visit our website at hairfix.com.ph and lifestrong.com.ph. (Dondon Sermino)