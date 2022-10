Celine Domingo, Creamline binomba PLDT Speed Hitters

Mga laro bukas: (Philsports Arena)

2:30pm — Akari vs UA-Army

5:30pm — Cigna vs Cherry Tiggo

Hindi pinahiya ni middle blocker Celine “Ced” Domingo ang magagandang quick attacks na ipinapadala sa kanya ni playmaker Jia Morado-De Guzman upang maihatid sa bwenamanong panalo ang defending back-to-back champion na Creamline Cool Smashers kontra PLDT High Speed Hitters, 25-22, 25-18, 26-28, 25-22, sa Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference Huwebes sa PhilSports Arena.

Hinataw ng 23-anyos na dating matibay na pader ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws ang tatlong importanteng puntos para sa Cool Smashers sa fourth set.

“Inisip ko lang talaga na kailangan kong mag-contribute, kailangan ko mag-step up, kailangan ko gawin ‘yung role ko as middle blocker and I’m really thankful that Jia is there always, talagang pinagkakatiwalaan niya ako kahit na malayo sa net, sine-set pa rin niya ako, kaya I just did my part and I’m very thankful for everyone sa lahat ng teammates ko,” pahayag ni Domingo na humambalos ng 18 puntos mula sa 12 atake, tatlong blocks at tatlong aces.

Naging malaking parte rin ng panalo ng five-time conference league champions ang team captain at nagbabalik na three-time MVP Alyssa Valdez na tumapos ng triple-double sa 17 puntos mula sa 15 atake at dalawang blocks, 13 digs, at 13 excellent receptions.

Umayuda rin si Turkish import Yeliz Basa sa parehong 17 points na nagmula lahat sa atake.

Ang premyadong setter naman na si Morado-De Guzman ay namahagi ng 32 excellent sets para sa 2 puntos, habang sumalo si 2nd ASEAN Grand Prix Best Libero Kyla Atienza ng 15 digs at 10 receptions.

Nasayang naman ang pagnanais ni PLDT Russian import Elena Savinka-Samoilenko na humataw ng game-high 24 points (22-of-77 atake at 2 blocks), habang sumegunda si Mika Reyes ng 11 markers (9 atake, 1 block at 1 ace). (Gerard Arce)