Bentahan ng mga peke online patatalupan sa Kongreso

Dapat imbestigahan ng Kongreso ang bentahan ng mga pekeng produkto online.

Ayon ito sa adviser ng yumaong Pangulong Fidel V. Ramos na si Ed Malay dahil maraming reklamo tungkol sa mga binibentang pekeng produkto online at mas kapansin-pansin ito sa mga electronic gadgets tulad ng laptops, desktops at tablets.

Sa isang Facebook post ni Malay na ginamitan niya ng logo ng Alibaba, Lazada at Shopee, sinabi niyang: “The Senate and the House of Representatives should initiate an investigation into the operations of various Online Sellers particularly with regards the authenticity of the products that are being traded online.”

Aniya, may mga laptop na 10 taon nang nakalabas sa merkado na binibenta online bilang bagong mo­dels na nakaloloko sa mga bumibili.

Dagdag niya, may mga pekeng cellphone din na clones ng mga sikat na brand tulad ng Samsung at Apple iPhone na binibenta ng Chinese suppliers.

Giit pa ni Malay, ang nakabahala pa, ang ilang online sellers na ito na galing China ay parang mga multong nawawala na lang at hindi na makontak ‘pag may reklamo ang buyer.

Bukod sa pekeng gadgets, nabebenta rin ang mga pekeng cosmetic products pati na bags online.

Nabahala na rin ang cosmetic surgeon na si Dr. Vicki Belo na may mga binibenta ring sarili nitong moisturi­zers, sunscreens at iba pa.

Ang brand na Hawk na gumagawa ng bags ay naglabas na rin ng paha­yag laban sa mga pinekeng produkto nito. (Eileen Mencias)