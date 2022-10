Bam Adebayo, Miami pinagulong New Orleans

SINUBOK ni Heat coach Erik Spoelstra ang starting five niyang sina Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Caleb Martin at Tyler Herro nitong Miyerkoles sa FTX Arena sa Miami.

Ang resulta ay 120-103 preseason win ng Heat (4-1) kontra New Orleans Pelicans.

Nagliyab ng 25 points, 5 assists si Adebayo, 5 for 7 sa 3s si Tyler tungo sa 23 points. May 12 markers at 6 feeds si Butler.

Sa kabila, pigil-hininga ang Pelicans sa estado ni Zion Williamson na hindi natapos ang first half nang mapasama ang tukod ng kaliwang paa pag-drive.

Inabot daw ng rolled left ankle si Williamson, hindi na binalik at day to day ang kondisyon.

Naka-11 points, 4 assists sa 11 minutes si Williamson, tumapos ng 17 markers si Willy Hernangomez sa New Orleans (3-1) na pinahinga rin sina Jonas Valanciunas, Brandon Ingram at Larry Nance Jr. (Vladi Eduarte)